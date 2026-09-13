Près de 150 millions de personnes vivent avec des troubles de santé mentale en Afrique. Pourtant, l’accès aux soins reste très insuffisant et le suicide demeure entouré de tabous. Pourquoi le continent est-il particulièrement vulnérable ? Comment mieux prévenir, libérer la parole et rapprocher les soins des populations ? Entretien avec le Dr Adelard Kakunze, responsable technique des maladies non transmissibles, traumatismes et santé mentale à Africa CDC
Santé mentale en Afrique : comment briser le tabou du suicide ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro