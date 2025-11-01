En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan est réélue présidente avec près de 98% des voix. Annonce ce samedi de la commission électorale. Une victoire qualifiée de "parodie de démocratie" par l'opposition, après plusieurs jours de violences qui ont fait plusieurs centaines de morts.
Samia Hassan réelue avec 97,66% des voix, "une parodie de démocratie" pour l'opposition tanzanienne
