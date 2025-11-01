 Aller au contenu principal
Samia Hassan réelue avec 97,66% des voix, "une parodie de démocratie" pour l'opposition tanzanienne

information fournie par France 24 01/11/2025 à 23:21

En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan est réélue présidente avec près de 98% des voix. Annonce ce samedi de la commission électorale. Une victoire qualifiée de "parodie de démocratie" par l'opposition, après plusieurs jours de violences qui ont fait plusieurs centaines de morts.

