Privé de ses stars les vaches, le Salon de l'agriculture ne fait pas le plein cette année. En cause : la dermatose nodulaire contagieuse. La plus grande ferme de France reste malgré tout le passage obligé des politiques.
Salon de l'agriculture : casse-toi, pauv' vache !
