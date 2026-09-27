Après avoir été accueilli par le maire de Lourdes, Léon XIV s'est rendu en papamobile à la grotte de Massabielle, pour une prière au coeur du sanctuaire marial.
Le pape Léon XIV déambule en papamobile à Lourdes
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