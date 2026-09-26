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Xénophobie en Afrique : pourquoi l’étranger devient-il un bouc émissaire ?

information fournie par France 24 26/09/2026 à 22:24

Pourquoi l’étranger devient-il un bouc émissaire en période de crise ?

Alors que plus de 80 % des migrations de travail africaines s’effectuent à l’intérieur du continent, les discours hostiles aux migrants restent présents dans plusieurs pays. Emploi, commerce, accès au logement ou aux services publics : l’étranger est régulièrement accusé d’être responsable de difficultés économiques et sociales qui le dépassent.

Comment passe-t-on de l’hospitalité au rejet ? Quel rôle jouent la précarité, les inégalités et les discours politiques dans la fabrication de “l’étranger” ? Et comment expliquer ce paradoxe entre l’idéal panafricain de libre circulation et la persistance de frontières et de replis identitaires ?

Fatimata Wane reçoit Alfred Babo, anthropologue et enseignant à Fairfield University aux États-Unis, spécialiste des migrations, des conflits sociaux et des questions foncières en Afrique. Il est notamment l’auteur de L’« étranger » en Côte d’Ivoire : crises et controverses autour d’une catégorie sociale, publié chez L’Harmattan.

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