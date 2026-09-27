Après avoir quitté Paris samedi soir, le pape a été accueilli à Lourdes pour y passer toute la journée de dimanche et y célèbrer une messe devant 150.000 fidèles.
Le Pape à Lourdes pour la deuxième étape de sa visite en France
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