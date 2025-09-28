Les législatives en Moldavie décideront de l'orientation future du pays: vers l'Europe ou vers la Russie. La Présidente Maia Sandu a accusé la Russie d'ingérence dans cette élection. La campagne a été marquée par une désinformation d'une ampleur sans précédent et des actes de "guerre hybride" destinés à discréditer la présidence pro-européenne. Romain Le Quiniou, directeur général d'Euro Créative, think tank consacré à l'Europe centrale et orientale, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Romain Le Quiniou: "la Moldavie est un terrain d'expérience pour Moscou"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro