Romain Le Quiniou: "la Moldavie est un terrain d'expérience pour Moscou"

information fournie par France 24 28/09/2025 à 21:39

Les législatives en Moldavie décideront de l'orientation future du pays: vers l'Europe ou vers la Russie. La Présidente Maia Sandu a accusé la Russie d'ingérence dans cette élection. La campagne a été marquée par une désinformation d'une ampleur sans précédent et des actes de "guerre hybride" destinés à discréditer la présidence pro-européenne. Romain Le Quiniou, directeur général d'Euro Créative, think tank consacré à l'Europe centrale et orientale, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

Elections legislatives

