Aryna Sabalenka n’a pas tremblé face à Naomi Osaka (7-5, 6-3) en huitièmes de finale à Roland-Garros. Elle affrontera la Russe Diana Shnaider au tour suivant.
Roland-Garros : Aryna Sabalenka reine de la "night session" face à Osaka
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