Rendez-vous avec la légende du Congo-Brazzaville Roga Roga. Retour sur ses 40 ans de carrière, de ses débuts d’autodidacte, en passant par la création du groupe culte "Extramusica", jusqu’à la remise de ses titres honorifiques : Ordre du mérite congolais et chevalier des Arts et Lettres en France. À l’occasion de cette rencontre, Roga a choisi, en exclusivité, le plateau de Légendes Urbaines pour la remise du single platine de son titre "Bokoko" au plus de 67 millions de vues sur YouTube.
Roga Roga, les lumières du suprême lampadaire
