 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roga Roga, les lumières du suprême lampadaire

information fournie par France 24 20/02/2026 à 16:17

Rendez-vous avec la légende du Congo-Brazzaville Roga Roga. Retour sur ses 40 ans de carrière, de ses débuts d’autodidacte, en passant par la création du groupe culte "Extramusica", jusqu’à la remise de ses titres honorifiques : Ordre du mérite congolais et chevalier des Arts et Lettres en France. À l’occasion de cette rencontre, Roga a choisi, en exclusivité, le plateau de Légendes Urbaines pour la remise du single platine de son titre "Bokoko" au plus de 67 millions de vues sur YouTube.

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
2

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew arrêté

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
6

Football: Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

information fournie par AFP Video 19 févr.
7

Que dit la mort de Quentin Deranque ?

information fournie par France 24 19 févr.
8

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
1

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
2

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
3

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
4

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
5

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
6

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
7

Iran: le fils du chah, Reza Pahlavi, appelle Trump à "aider" le peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 févr.
8

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank