Entre hits et mots d'amour pour le Brésil, la popstar colombienne Shakira a fait vibrer samedi soir une marée humaine lors d'un méga-concert gratuit sur la plage mythique de Copacabana, à Rio de Janeiro.
Rio en mode Shakira: concert géant de la star latine sur la plage de Copacabana
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