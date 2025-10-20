Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent à Luxembourg pour une réunion du Conseil. Les discussions portent principalement sur la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient et les relations entre l'UE et la région indo-pacifique. IMAGES
Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE
