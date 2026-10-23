Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, fustige, à sa sortie de Matignon, une réunion qui a "fait perdre" du temps au pays en raison, selon lui, du refus du Premier ministre Sébastien Lecornu d'aborder les revendications sociales des manifestants. SONORE
Réunion à Matignon : Lecornu "a fait perdre du temps au pays", dénonce Bompard (LFI)
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