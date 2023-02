Retraites : les concessions du gouvernement menacent-elles le retour à l'équilibre ?

information fournie par Ecorama • 08/02/2023 à 14:00

Pour rallier les voix des Républicains, le gouvernement a dû faire des compromis, et cela ne sera pas sans impact sur l'équilibre financier du système des retraites. Le retour à l'équilibre en 2030 sera-t-il plus difficile que prévu ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 8 février 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com