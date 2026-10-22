En République centrafricaine, c’est le soulagement pour les proches de trois personnes enlevées par un groupe armé, actif dans le sud-est du pays. Parmi elles, la sous-préfète de Bambouti, ainsi que deux agents de l’Autorité nationale des élections, l’organe chargé d’organiser les élections. Retenus en otage depuis décembre dernier, tous trois ont été libérés lundi et transférés à Bangui ce jeudi.
République centrafricaine : Trois otages libérés après 10 mois de captivité
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