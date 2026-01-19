 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Répression en Iran : que sait-on des bilans des victimes ?

information fournie par France 24 19/01/2026 à 21:55

Les 3 semaines de manifestations en Iran ont été violemment réprimées. Mais avec notamment la coupure quasi-totale d'Internet depuis plus de 10 jours, il est difficile d'établir un décompte exact du nombre de victimes. Les autorités iraniennes ont avancé, pour la première fois depuis le début de la contestation, un bilan d'au moins 5 000 morts. Bilan en deçà de ceux communiqués par plusieurs ONG fiables.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

"Le Groenland n'est pas à vendre": de grandes manifestations à Copenhague et Nuuk

information fournie par AFP Video 18 janv.
2

CAN 2025 : le Sénégal met fin au rêve marocain et remporte sa 2e CAN

information fournie par France 24 19 janv.
3

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
4

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
5

CAN 2025 : Ryad Mezzour salue une édition "parmi les plus rentables de l’histoire" pour le Maroc

information fournie par France 24 19 janv.
6

En Inde, le fléau de la chasse aux "sorcières"

information fournie par France 24 19 janv.
7

CAN-2025: le Sénégal champion d'Afrique dans la confusion la plus totale

information fournie par AFP Video 19 janv.
8

Municipales à Paris: Dati multiplie les assauts contre Grégoire

information fournie par AFP Video 19 janv.
1

Crise USA-Venezuela: Trump recevra l'opposante Machado, libération de détenus politiques

information fournie par AFP 13 janv.
6
2

Budget 2026 : enfin l’heure de vérité ?

information fournie par Ecorama 13 janv.
3

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
4

Des libérations d'opposants toujours attendues au Venezuela

information fournie par AFP Video 12 janv.
5

Cathy Collart Geiger (Maison Nicolas) : "On est capable de vendre des bouteilles à 3 euros comme à 25 000 euros !"

information fournie par Ecorama 13 janv.
2
6

Le roi Felipe VI d'Espagne en visite au château de Versailles avec Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 13 janv.
7

"Un coup dur": le Salon de l'agriculture bousculé par l'absence inédite de vaches

information fournie par AFP 13 janv.
5
8

Iran: la répression s'accentue, Trump menace les partenaires de Téhéran de sanctions

information fournie par AFP 13 janv.
28
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank