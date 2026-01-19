Les 3 semaines de manifestations en Iran ont été violemment réprimées. Mais avec notamment la coupure quasi-totale d'Internet depuis plus de 10 jours, il est difficile d'établir un décompte exact du nombre de victimes. Les autorités iraniennes ont avancé, pour la première fois depuis le début de la contestation, un bilan d'au moins 5 000 morts. Bilan en deçà de ceux communiqués par plusieurs ONG fiables.
Répression en Iran : que sait-on des bilans des victimes ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro