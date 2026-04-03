Selon l'économiste Rémi Bourgeot, on se dirige vers une réouverture du détroit d'Ormuz sous contrôle iranien avec un système de "péage" qui servirait les intérêts géopolitiques de l'Iran.
Réouverture du détroit d'Ormuz : "On s'achemine vers un contrôle iranien sur le détroit "
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