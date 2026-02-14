En pleine crise, Rennes a renoué avec la victoire en s'offrant le Paris Saint-Germain en ouverture de la 22e journée vendredi soir. Les Parisiens, qui ont subi leur troisième défaite de la saison, perdront la première place en cas de victoire de Lens samedi.
Rennes fait tomber le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre la première place
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro