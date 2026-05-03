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Enlèvement de l'ex-membre du M5 Mountaga Tall

information fournie par France 24 03/05/2026 à 23:15

L'avocat et l'homme politique malien Mountaga Tall a été enlevé samedi par des hommes encagoulés selon sa famille. Mountaga Tall a été membre du mouvement M5, qui a contribué à la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020.

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