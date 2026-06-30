"Plus d'un million" de demandes de régularisation ont été déposées en Espagne par des étrangers en situation irrégulière dans le cadre d'un plan massif du gouvernement socialiste lancé mi-avril et qui se termine mardi 30 juin, a annoncé le Premier ministre Pedro Sanchez.
Régularisation de sans-papiers en Espagne: "plus d'un million" de demandes, selon Sanchez
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