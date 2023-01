Réforme des retraites : un face à face entre les syndicats et le gouvernement

information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 14:06

Une nouvelle journée de grève intersyndicale et interprofessionnelle se tient ce mardi 31 janvier 2023, pour protester contre le projet de réforme des retraites, et notamment le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Plusieurs centaines de milliers de personnes devraient défiler dans toute la France, alors que la dernière journée de grève avait déjà beaucoup mobilisé. L'analyse de Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, sur les positions des syndicats et du gouvernement et de l'opinion publique.