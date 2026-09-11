Les Etats-Unis commémorent le 25ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. L'occasion de revenir sur 25 ans de lutte anti-terroriste, qui s'est accompagnée de nombreuses dérives en matières de droits humains: torture, prisons secrètes, justice "alternative". L'avocat américain Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'Etat de New-York, ancien conseiller de l'ONG Human Rights Watch, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Reed Brody: "la tragédie du 11 septembre 2001 a été aggravée par la réponse qui y a été apportée"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro