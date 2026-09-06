RDC : un dialogue national peut-il vraiment réconcilier le pays ?

information fournie par France 24 • 06/09/2026 à 22:28

En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi veut lancer un vaste dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État. L’objectif : consulter les 26 provinces avant des assises nationales et parvenir à un Pacte national.

Mais le processus divise déjà. Une partie importante de l’opposition rejette le cadre proposé par le chef de l’État et réclame davantage de garanties d’inclusivité et de neutralité. L’AFC/M23 est, de son côté, exclu de ce dialogue politique, alors que la guerre dans l’Est demeure au cœur de la crise congolaise.

Ce dialogue peut-il réellement réconcilier le pays ? Peut-on parvenir à un pacte national sans réunir tous les acteurs autour de la table ? Décryptage avec l’analyste politique congolais Christian Moleka dans le Journal de l’Afrique.