A Kinshasa les habitants oscillent entre colère et fatigue. Cette saison des pluies, qui est sur le point de se terminer, a été marquée par des épisodes d’inondations paralysant la capitale congolaise. Les principales artères ont été inondées, des axes très fréquentés, paralysés pendant plusieurs heures. Les habitants mettent en cause l’inaction des autorités de la ville.. Les précisions Aurélie Bazzara-Kibangula.
RD Congo : Kinshasa sous les eaux, les habitants excédés
