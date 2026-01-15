 Aller au contenu principal
RD Congo : Kinshasa sous les eaux, les habitants excédés

information fournie par France 24 15/01/2026 à 23:27

A Kinshasa les habitants oscillent entre colère et fatigue. Cette saison des pluies, qui est sur le point de se terminer, a été marquée par des épisodes d’inondations paralysant la capitale congolaise. Les principales artères ont été inondées, des axes très fréquentés, paralysés pendant plusieurs heures. Les habitants mettent en cause l’inaction des autorités de la ville.. Les précisions Aurélie Bazzara-Kibangula.

