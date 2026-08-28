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RD Congo, Félix Tshisekedi pose les bases du dialogue national

information fournie par France 24 28/08/2026 à 23:09

En RD Congo, le président congolais a officiellement lancé un « Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État ». Ce dialogue était demandé par plusieurs franches de la classe politique congolaise.. L’annonce de Felix Tshisekedi, faite lors d’une adresse à la nation, était donc très attendus à Kinshasa.. Quels en seront les contours ?

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