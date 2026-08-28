Des proches se rassemblent à l'hôpital universitaire de Katmandou pour obtenir des informations sur leurs proches portés disparus à la suite des crues soudaines et des glissements de terrain qui ont frappé la frontière entre le Népal et le Tibet en Chine. Ces inondations dévastatrices ont fait au moins 469 morts, a indiqué vendredi la police népalaise, 48 heures après la catastrophe. Plus de 1 400 personnes sont portées disparues, dont des centaines d'étrangers. IMAGES
Crue au Népal et en Chine: les familles attendent des nouvelles de leurs proches disparus
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