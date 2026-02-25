 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RD Congo : après la mort de Willy Ngoma, l'armée mène des frappes sur plusieurs fronts

information fournie par France 24 25/02/2026 à 22:27

Le président de la RD Congo Félix Tshisekedi a été reçu par Emmanuel Macron. Le président français a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une "solution politique durable" dans l'est de la RDC, où les forces gouvernementales mènent des frappes sur plusieurs fronts contre le M23, notamment à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde, avec l'appui de drones. L'analyse de Henry-Pacifique Mayala, chercheur à Ebuteli.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 24/02/2026

information fournie par Libertify 25 févr.
2

Trump accuse l'Iran, qui affirme qu'un accord est "à portée de main"

information fournie par AFP 25 févr.
6
3

Malgré le retour de bâton, l’ESG reste incontournable en 2026 !

information fournie par Boursorama 25 févr.
4

Nicolas Baverez : "Trump suit les sondages et les marchés, donc sur l'Iran ce sera la même chose"

information fournie par Ecorama 25 févr.
5

Le point semestriel de la SCPI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 25 févr.
6

Trump accuse l'Iran d'être une menace pour les Etats-Unis avec ses missiles

information fournie par AFP Video 25 févr.
7

L’AFP, TF1 et Libération refusés à une conférence de presse : rupture entre LFI et les médias ?

information fournie par France 24 25 févr.
8

La tour Eiffel illuminée aux couleurs de l'Ukraine

information fournie par AFP Video 25 févr.
1

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Lille: rassemblement en hommage à Quentin Deranque à l'appel de l'extrême-droite

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
6

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
9
7

Le Louvre accusé d'être un "État dans l'État", Dati bientôt entendue à l'Assemblée

information fournie par AFP 19 févr.
8

Qui sont les 13 000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ?

information fournie par Ecorama 19 févr.
4
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank