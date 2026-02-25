La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon qualifie de "totalitaire et complotiste" le rapport de La France insoumise avec "tout ou partie de la presse", après notamment l'organisation d'une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon excluant les médias traditionnels. SONORE
Rapport de LFI à la presse: "totalitaire et complotiste" (gouvernement)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro