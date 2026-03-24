Portraits de travailleurs ayant décidé de quitter leur métiers alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle bouleverse leurs industries. Cinq millions d'emplois, soit un sur six, sont menacés en France par l'IA d'ici deux à cinq ans, selon une étude de la Coface et de l'Observatoire des emplois menacés et émergents (OEM).
Quitter son métier avant que l'IA ne nous mette à la porte
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