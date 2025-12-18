Avec "Qui brille au combat", au cinéma, le 31 décembre, Joséphine Japy signe un premier film inspiré de l’histoire de sa sœur Bertille, atteinte d’une maladie rare. Elle y aborde le handicap de l’intérieur, loin des clichés, avec une douceur et une précision qui en font un récit profondément lumineux.
"Qui brille au combat", de Joséphine Jappy, premier film lumineux sur le handicap
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro