Quelles contributions des banques à la transition écologique

information fournie par Boursorama • 10/10/2022 à 08:59

Dans ce numéro de 3 minutes Eco, nous allons parler de transition écologique et plus précisément de la façon dont les banques peuvent être un puissant accélérateur de cette transition.

Comment cette « implication climat » va se traduire concrètement ? Plutôt de façon restrictive, en refusant de financer certains projets ou de façon plutôt constructive en aidant les entreprises à avoir justement des projets plus vertueux ? Ou les deux d'ailleurs ?

Trois minutes pour nous rendre plus expert sur un sujet qui nous concerne tous plus ou moins directement parce que nous sommes tous titulaire d'un compte en banque !

Et pour faire un compte-rendu éclairant et express du sujet nous donnons la parole à Mathilde Guillous, consultante Square.