Manifestation de l'extrême droite contre les hôtels hébergeant des demandeurs d'asile

information fournie par AFP Video 23/08/2025 à 16:31

Des manifestants d'extrême droite descendent dans les rues de Liverpool pour s'opposer aux hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, et une contre-manifestation a lieu. La veille, le ministère de l'Intérieur a annoncé faire appel d'une décision de justice ordonnant à un hôtel de temporairement cesser d'héberger des demandeurs d'asile. IMAGES

    on a surtout beaucoup de gens qui ne sont pas d extreme du tout ... c est amusant cette manie de coller des etiquettes .... perso je suis du meme avis que Georges Marchais ... etant de gauche il etait fort logiquement contre l immigration ... pour tirer salaire et condition de travail vers le bas ... Es ce que ca fait de moi une personne d extreme gauche si je suis en accord avec Georges Marchais .. non mais allo

Fermer

