Le tirage au sort de la Coupe du Monde de football en Amérique du Nord en 2026 aura lieu dans le centre culturel de Washington, le Kennedy Center, le 5 décembre prochain, a annoncé vendredi Donald Trump.
Le tirage du Mondial-2026 de football aura lieu en décembre à Washington, annonce Trump
