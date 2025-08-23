L'acteur britannique Gary Oldman a immortalisé ses empreintes sur le fameux Walk of Fame du Hollywood Boulevard vendredi à Los Angeles.
L'acteur Gary Oldman immortalise ses empreintes à Hollywood
