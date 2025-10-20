"On a sorti quatre personnes en arrêt cardio-respiratoire" : le lieutenant-colonel Christophe Perret des sapeurs-pompiers du Rhône confirme la mort de plusieurs personnes dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. IMAGES
Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon
