Des bateaux traditionnels italiens participaient dimanche à la régate historique annuelle de Venise qui se déroule le long du Grand Canal de la ville.
Italie : des gondoles et bateaux célèbrent la régate historique de Venise
