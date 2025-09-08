François Bayrou explique avoir "voulu" cette "épreuve de vérité" en entamant son discours sur l'urgence à résorber la dette qu'il a choisi de soumettre à un vote de confiance qui devrait le faire tomber. SONORE
Vote de confiance: Bayrou affirme avoir "voulu" cette "épreuve de vérité"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro