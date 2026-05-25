QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 4

information fournie par Boursorama • 25/05/2026 à 08:52

Et si, pour la première fois, l'économie devenait un jeu ? Avec QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sponsorisée par BoursoBank, LCP propose un format inédit : un véritable game show économique, à la croisée du divertissement et du décryptage.

Pendant 28 minutes, Thomas Croisière orchestre cette expérience hybride entre talk show et jeu où deux équipes mixtes - étudiants et chefs d'entreprise - s'affrontent, sous le regard du public, à travers des épreuves originales, inspirées directement de l'actualité économique.

Regardez le replay du 4e numéro de QE diffusé chaque dimanche à 20h30 sur LCP.