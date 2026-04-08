A la Une de la presse, ce mercredi 8 avril, les réactions au retour en France des ex-otages Cécile Kohler et Jacques Paris, après presque 4 ans de détention en Iran. Le nouveau report de l’ultimatum de Trump à Téhéran. La décision du gouvernement britannique d’interdire son territoire à Kanye West pour ses propos antisémites. La question de l’antisémitisme, objet d’une proposition de loi controversée en France. Un autour du tableau «Guernica». Et Vogue avec Anna Wintour et Meryl Streep.
Proposition de loi Yadan: "Un dangereux amalgame"
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