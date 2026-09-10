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Propos racistes à Carcassonne: un "scandale" qui "déshonore la police" (Glucksmann)

information fournie par AFP Video 10/09/2026 à 16:06

Lors d'un déplacement au Forum économique breton à Saint-Malo, le candidat à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann déclare que les propos racistes et sexistes tenus par un policier de Carcassonne représentent un "scandale absolu" qui "déshonore la police nationale et la République".

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29

1 commentaire

  • 16:19

    Je croyais que c était un scandale qui déshonore la police municipale. Me semble un peu à l ouest ce candidat

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