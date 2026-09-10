Lors d'un déplacement au Forum économique breton à Saint-Malo, le candidat à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann déclare que les propos racistes et sexistes tenus par un policier de Carcassonne représentent un "scandale absolu" qui "déshonore la police nationale et la République".
Propos racistes à Carcassonne: un "scandale" qui "déshonore la police" (Glucksmann)
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