Marine Le Pen sort de la cour d'appel de Paris alors que ses avocats plaident au dernier jour du procès en appel des assistants du FN. La cheffe des députés RN connaîtra aujourd'hui la date de la décision de la cour d'appel de Paris, a priori "à l'été". IMAGES
Procès en appel des assistants du FN: suspension de séance
