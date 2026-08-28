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Primaire de la gauche: il n'y aura "pas de sang sur les murs" (Faure)

information fournie par AFP Video 28/08/2026 à 18:53

La primaire de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle offrira un débat où il n'y aura "pas de sang sur les murs", assure le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, en venant interrompre le point presse du candidat déclaré de Place publique Raphaël Glucksmann lors du campus de rentrée des socialistes à Blois. SONORE

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