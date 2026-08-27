En RD Congo, le gouvernement congolais a annoncé la suspension des activités académiques dans les zones sous contrôle de l’AFC/M23, dans l’est du pays. Une mesure prise à quelques jours de la rentrée scolaire, et qui suscite de nombreuses réactions.
En RD Congo, les activités académiques dans les zones sous contrôle de l’AFC/M23 sont suspendues
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