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En RD Congo, les activités académiques dans les zones sous contrôle de l’AFC/M23 sont suspendues

information fournie par France 24 27/08/2026 à 22:45

En RD Congo, le gouvernement congolais a annoncé la suspension des activités académiques dans les zones sous contrôle de l’AFC/M23, dans l’est du pays. Une mesure prise à quelques jours de la rentrée scolaire, et qui suscite de nombreuses réactions.

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