Les dossiers des candidats pour la primaire de la gauche ont été déposés. Cinq candidats sont en lice : Raphaël Glucksmann, Ségolène Royal, Olivier Faure, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel. Le député Philippe Brun a été suspendu du PS et exclu de la primaire pour des accusations de violences envers une femme. Dans ce vote, Raphaël Glucksmann est donné favori et devient la cible de ses adversaires.
Primaire de la gauche : cinq candidats en lice, Philippe Brun exclu
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