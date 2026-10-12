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Prêt-à-porter printemps-été 2027 : audaces, mouvements et sensualités

information fournie par France 24 12/10/2026 à 15:51

Voici ce que nous avons retenu de la Fashion Week à Paris : l’audace pour Weinsanto est de retrouver une certaine légèreté incarnée par les communautés LGBTQIA+. Sensualités chez Issey Miyake qui tourne autour du concept japonais, le Ma, l’espace qui relie la peau et le vêtement. Idem pour Yohji Yamamoto, qui à 83 ans, est toujours à la recherche d’émotions. Les mouvements du corps, pour Alain Paul, sont inspirés par Hofesh Shechter ou La Horde. Anthony Vaccarello, pour Saint Laurent réussit la synthèse, du noir et de l’or pour célébrer la liberté.

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