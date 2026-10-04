Les Brésiliens ont voté dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle et le duel s'annonce serré entre le président sortant de gauche Lula et son rival conservateur Flavio Bolsonaro, un choix de société dans un pays polarisé.
Présidentielle au Brésil : duel serré entre Lula et Flavio Bolsonaro
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