Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dimanche que l'Ukraine "n’est pas pressée de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques", quelques heures avant la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Poutine : l'Ukraine "n'est pas pressée" de résoudre le conflit pacifiquement
