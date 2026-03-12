 Aller au contenu principal
Pourquoi le pétrole grimpe encore ?

information fournie par France 24 12/03/2026 à 20:49

Les prix du pétrole poursuivent leur course jeudi, indifférents à la décision de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de recourir à ses réserves stratégiques de pétrole. Les explications avec Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS.

