Les prix du pétrole poursuivent leur course jeudi, indifférents à la décision de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de recourir à ses réserves stratégiques de pétrole. Les explications avec Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS.
Pourquoi le pétrole grimpe encore ?
