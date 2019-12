Pourquoi la crise sociale se produit en France et pas ailleurs...

Ecorama : Econoclaste • 31/12/2019 à 09:10

Notre modèle social est réputé un des plus généreux et redistributif au monde. Et pourtant le vent de contestation est de plus en plus fort. Comment expliquer ce paradoxe ? Que faudrait-il corriger ? Le point de vue de Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Ecorama du 31 décembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com