Pourquoi la 6G va bouleverser notre quotidien...

Ecorama • 08/01/2021 à 14:00

La 5G vient à peine d'être lancée et on parle déjà de la génération suivante, la 6G ! Les enjeux industriels et géopolitiques sont tels, que c'est maintenant que ça se prépare ! Passage en revue des grandes innovations qui nous attendent dans 10 ans avec Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission Ecorama du 8 janvier 2021, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com