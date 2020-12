Pourquoi baisser les impôts des plus riches ne stimule pas l'économie...

Ecorama • 18/12/2020 à 15:00

Voilà une étude de deux universités britanniques, LSE et King's College, qui met à mal la théorie du ruissellement : réduire la fiscalité des plus aisés serait inopérant et aggraverait même les inégalités! Les explications de Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Ecorama du 18 décembre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com